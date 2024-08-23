AB ve İspanya, Venezuela Seçim Sonuçlarını Tanımayacak

Borrell, İspanya'da katıldığı üniversitedeki konferansın ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Venezuela'daki seçim sonuçlarının doğrulanabilirliği henüz gerçekleşmedi. Bunun olması için umudumuz her geçen gün azalıyor. Seçim kayıtları şeffaf bir şekilde doğrulanmadıkça tanınma olmayacak." dedi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde de hükümetin seçim kayıtları kapsamlı ve doğrulanabilir şekilde yayımlanıncaya kadar Venezuela'daki seçimin sonuçlarını tanımayacağı ifade edildi.

EFE'nin haberinde, İspanya hükümetinin Venezuela'daki seçim sonuçları konusunda "tam şeffaflıkta ısrarcı olduğu" vurgulanarak, "Venezuelalıların barışçıl gösteri yapma ve siyasi görüşlerini özgürce ifade etme haklarına saygı duyulması" çağrısını yaptığı belirtildi.

Venezuela'nın en yüksek yargı organı Yüksek Adalet Mahkemesi, ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını teyit eden kararı bugün açıklamıştı.

Mahkeme, Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçları onaylamıştı. Buna göre Maduro, yüzde 51,20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçimini kazanmış oldu.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddediyor.

Kaynak: AA