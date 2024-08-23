Rusya'daki Cezaevinde İsyan: Müdür ile Görevlileri Rehin Aldılar, Ölü ve Yaralılar Var
Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktı. Hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtilirken ölü ve yaralıların da olduğu kaydedildi.
Rus medyasında yer alan haberlere göre, Volgograd bölgesindeki hapishanede bazı mahkumlar isyan çıkardı.
İsyanın disiplin komisyonu toplantısı esnasında başladığı, olaylarda ölü ve yaralıların bulunduğu ifade ediliyor.
REHİN ALINDILAR
Sosyal medyadaki paylaşımlarda hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtiliyor. Paylaşılan görüntülerde bazı görevlilerin mahkumlarca öldürüldüğü görülüyor.
İsyanı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Kaynak: AA