Trump, Biden'a 'Aptal' Dedi, Yeni Kararını Duyurdu: '1 Ağustos'tan İtibaren...'

Donald Trump, bakıra yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Kararın ulusal güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtti. eski başkan Biden'a sert eleştirilerde bulunan Trump, ABD'nin savunma sanayisinde bakırın kritik rolüne dikkat çekti.

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Trump, Biden'a 'Aptal' Dedi, Yeni Kararını Duyurdu: '1 Ağustos'tan İtibaren...'
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ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde bakır ithalatına yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, bu kararı kişisel sosyal medya platformu Truth Social üzerinden duyurdu. Açıklamasında, verginin ABD'nin ulusal güvenliği doğrultusunda atılan bir adım olduğunu vurguladı.

1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Trump paylaşımında, "1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde bakıra yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağımı duyuruyorum" ifadelerine yer verdi. Bu adımın, kapsamlı bir ulusal güvenlik değerlendirmesi sonrasında atıldığını belirten Trump, bakırın modern savunma teknolojileri ve altyapısında oynadığı kilit rolü vurguladı.

Trump, bakırın yarı iletkenler, radar sistemleri, hipersonik silahlar ve lityum-iyon piller gibi kritik alanlarda vazgeçilmez olduğunu kaydederek, “Bakır; yarı iletkenler, uçaklar, gemiler, mühimmat, veri merkezleri, lityum-iyon piller, radar sistemleri, füze savunma sistemleri ve hatta şu anda birçoğunu inşa ettiğimiz hipersonik silahlar için gerekli. Bakır, Savunma Bakanlığı tarafından en çok kullanılan ikinci malzeme!” dedi.

BIDEN'A 'APTAL' DEDİ

Açıklamasında selefi Joe Biden’a da sert eleştiriler yönelten Trump, "Peki bizim aptal (ve uykulu!) ‘liderlerimiz’ bu önemli sanayiyi neden yok etti?" diyerek eleştiri dozunu yükseltti. Trump, yeni vergi düzenlemesiyle Biden yönetiminin hatalarını telafi etmeyi hedeflediklerini savundu.

Trump, Biden'a 'Aptal' Dedi, Yeni Kararını Duyurdu: '1 Ağustos'tan İtibaren...' - Resim : 1

"Bu yüzde 50’lik gümrük vergisi, Biden yönetiminin düşüncesizce ve aptalca davranışlarını tersine çevirecek" diyen Trump, hedefinin ABD’nin yeniden baskın bir bakır sanayisi kurması olduğunu belirtti. Trump ayrıca, alınan kararların ülkeyi "altın çağına" taşıyacağını dile getirdi.

Trump yönetimi, önceki döneminde çelik ve alüminyum gibi stratejik metallerde de benzer vergi politikalarına gitmişti. Yeni açıklanan bakır vergisiyle birlikte bu yaklaşımın ikinci dönemde de devam edeceği sinyali verilmiş oldu.

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Kaynak: İHA

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