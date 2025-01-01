Times Meydanı’ndaki Yılbaşı Kutlamalarında Kan Aktı! 1 Ağır Yaralı

New York Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamalarının sonu kötü bitti. Kutlamaların ardından bir kişi sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı.

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Times Meydanı’ndaki Yılbaşı Kutlamalarında Kan Aktı! 1 Ağır Yaralı

ABD'de yüz binlerce kişi yeni yıla, yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı New York Times Meydanı'nda girdi. Yılbaşı kutlamalarının sonrasında ise kan döküldü...

Times Meydanı’ndaki Yılbaşı Kutlamalarında Kan Aktı! 1 Ağır Yaralı - Resim : 1

Times Square yakınında bulunan West 36. Sokak ile 8. Cadde’de bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. NYPD ekipleri, Times Square’deki yılbaşı kutlamalarını terk eden kalabalığın arasında meydana gelen olaya müdahale etti.

Yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulunurken, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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