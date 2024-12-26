Tibet'te Dünyanın En Büyük Barajı İnşa Edilecek

Çin, Tibet’te dünyanın en büyük barajını inşa edecek. 137 milyar dolarlık proje, yılda 300 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

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Tibet'te Dünyanın En Büyük Barajı İnşa Edilecek

Çin'in, Tibet Özerk Bölgesi'nde dünyanın en büyük hidroelektrik projesini inşa edeceği açıklandı. Çin’in Tibet Platosu üzerinde Himalayalar'ın doğusunda, Yarlung Tsangpo Nehri'nin aşağı boylarında inşa etmeyi planladığı barajın yapımına onay verildiği belirtildi.

Yılda yaklaşık 300 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen barajın, Çin'in ve dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan, yılda 88,2 milyar kilovatsaat elektrik üretebilen Hubey eyaletindeki Üç Vadi Barajı'nın üç katından fazla kurulu kapasiteye sahip olacağı kaydedildi. Yapımının 1 trilyon yuana (yaklaşık 137 milyar dolar) mal olacağı hesaplanan barajın, açık arayla dünyanın en pahalı altyapı projesi olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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