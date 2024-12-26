Azerbaycan'a Ait Yolcu Uçağını Rus Füzesi mi Vurdu? Uçaktaki Delikler Dikkat Çekti

Kazakistan'da Azerbaycan Havayolları'na ait düşen yolcu uçağındaki 38 yolcu hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtuldu. Uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma yarattı. Ukrayna, uçağın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü ileri sürdü.

Son Güncelleme:
Azerbaycan'a Ait Yolcu Uçağını Rus Füzesi mi Vurdu? Uçaktaki Delikler Dikkat Çekti

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayollarına ait (AZAL) Embraer 190 tipi yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Sis nedeniyle rotası değiştirilen uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.

Azerbaycan'a Ait Yolcu Uçağını Rus Füzesi mi Vurdu? Uçaktaki Delikler Dikkat Çekti - Resim : 1

Kazak yetkililer, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu duyurdu. Azerbaycan'da uçak kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi.

Azerbaycan'a Ait Yolcu Uçağını Rus Füzesi mi Vurdu? Uçaktaki Delikler Dikkat Çekti - Resim : 2

GÖRÜNTÜLER KAFA KARIŞTIRDI

Uçak dışı ve yolcuların bulunduğu iç kısımdaki görüntülerde, henüz nedeni belirlenemeyen delikler dikkat çekti.

Azerbaycan'a Ait Yolcu Uçağını Rus Füzesi mi Vurdu? Uçaktaki Delikler Dikkat Çekti - Resim : 3

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise, uçağa ateş açıldığı ve bu nedenle düşüş yaşandığına dair iddialar öne sürüldü.

Azerbaycan'a Ait Yolcu Uçağını Rus Füzesi mi Vurdu? Uçaktaki Delikler Dikkat Çekti - Resim : 4

RUSYA İDDİASI

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko uçağın, Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü öne sürdü.

Azerbaycan'a Ait Yolcu Uçağını Rus Füzesi mi Vurdu? Uçaktaki Delikler Dikkat Çekti - Resim : 5

Uçağın Rus hava savunma sistemince vurulduğunu iddia eden Kovalenko, şu ifadeyi kullandı:

"Bu sabah Bakü'den Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni'ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan'a gönderildi."

Öte yandan, Azerbaycan Havayolları dün yaptığı açıklamada uçağın kuş sürüsüne çarptığını ve kazaya bunun sebep olduğunu bildirmişti.

Kazakistan'da Facia! Kuş Sürüsüne Çarpan Uçak Yere ÇakıldıKazakistan'da Facia! Kuş Sürüsüne Çarpan Uçak Yere ÇakıldıDünya

Azerbaycan Hava Yolları'na Ait Uçak Kazası Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e BaşsağlığıAzerbaycan Hava Yolları'na Ait Uçak Kazası Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e BaşsağlığıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Şişme Montlardaki Topaklanmayı Anında Düzeltiyor! Makinadan Çıkan Montlar İlk Günkü Gibi Kabarık Oluyor Şişme Montlardaki Topaklanmayı Anında Düzeltiyor
Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor
Aileye Yakın Kaynaklar Açıkladı: Esma Esad Ölüyor, Tecrit Altında! Esma Esad Ölüyor, Tecrit Altında!
MSB'den Flaş Suriye Açıklaması: Tek Ordu Çağrısını Destekliyoruz MSB'den Flaş Suriye Açıklaması