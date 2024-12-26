Aileye Yakın Kaynaklar Açıkladı: Esma Esad Ölüyor, Tecrit Altında!

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki grupların başkent Şam’ı ele geçirmesinin ardından Devlet Başkanı Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya kaçtı. Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

5 yıl önce meme kanseri nedeniyle tedavi altına alınan Esma Esad’ın kan kanserine yakalandığı bildirildi. Daily Telegraph’ta yer alan haberde, Esma Esad’ın olası bir enfeksiyon riskini engellemek amacıyla tecrit altında tutulduğu ve kendisiyle kardiyolog olan babası Fawaz Akhras’ın ilgilendiği belirtildi.

'ESMA ESAD ÖLÜYOR'

İngiliz medyasına konuşan Esad ailesine yakın bir kaynak, hastalığın nüksettiğini belirterek, “Esma ölüyor. Durumu yüzünden başka birisiyle aynı odada kalamıyor" dedi. Yine bir başka kaynak ise, "Kan kanseri geri döndü. Son haftalarda hayatta kalma ihtimali yüzde 50 yüzde 50" ifadelerini kullandı.

Esma Esad’ın, devrik lider Esad’dan boşanmak istediği ve İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmeyi düşündüğü öne sürülmüş ancak bu iddialar Kremlin cephesi tarafından yalanlanmıştı.

Kaynak: Daily Telegraph