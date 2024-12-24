Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed eş-Şara Açıkladı! Tüm Muhalif Gruplar Tek Çatıda Toplanacak

Suriye’deki yeni lider Ahmed eş-Şara, Esad yönetimini deviren tüm silahlı grupların kendilerini feshedip Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaştığını açıkladı.

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Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed eş-Şara Açıkladı! Tüm Muhalif Gruplar Tek Çatıda Toplanacak

Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş sonucunda, 8 Aralık 2024'te Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle yeni hükümetin geleceği merak ediliyor. Yönetimi deviren muhalif grupların öncüsü olan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara, bugün çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Esad muhalifi tüm silahlı grupların kendilerini feshedeceğini açıklayan eş-Şara, hepsinin Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Çok sayıda Esad karşıtı silahlı grup, Heyet Tahrir Şam liderliğinde 27 Kasım rejim güçlerine yönelik başlatılan operasyonunda yer almıştı.

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Kaynak: AA

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