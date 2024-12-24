Beklenen Kargolar Bu Yüzden Gelmiyormuş... Kuryenin Yaptığı Dehşete Düşürdü

ABD'nin Alabama eyaletinde, dünyanın en çok tercih edilen kargo firmalarından FedEx'in taşeron işçisi Latavion Lewis, tatil sezonunun ortasında birçok paketin ortadan kaybolmasının ardından Florida eyaletinde tutuklandı.

Soruşturma, bir postanenin FedEx paketlerinin ormana ve yol kenarına atıldığına dair çok sayıda ihbarda bulunmasıyla başladı. Holmes County Şerif Ofisi, kayıp paketlerin teslimatını yapmakla yükümlü kuryenin kimliğini belirlemek adına FedEx ile temasa geçip sözleşmeli çalışan Latavion Lewis'i buldu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis, Lewis'in bir işi çıktıktan sonra geç saate kalan paketleri teslim edemeyince onları FedEx deposuna iade etmek yerine orman ve yol kenarları gibi yerlere attığını itiraf ettiğini açıkladı. Lewis, "organize dolandırıcılık planı", "hırsızlık" ve "yasa dışı damping" suçlarından gözaltına alınıp tutuklanarak Holmes İlçe Hapishanesi'ne gönderildi.

Olay sonrası FedEx, Lewis'in artık şirketle hiçbir bağlantısı kalmadığını bildirdi. Kayıp paketlerin toplam sayısı açıklanmazken, polis şu ana kadar 44 paketin kurtarıldığını ve satın alan müşterilere ulaştırıldığını aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi