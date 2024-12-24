Rus Kargo Gemisi Battı! 16 Kişilik Mürettebat Ölümle Burun Buruna Kaldı, 2 Kişi Kayıp

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin battığını duyurdu. İlk tespitlere göre 16 kişilik mürettebatın 14'ünün kurtarıldığı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Rus Kargo Gemisi Battı! 16 Kişilik Mürettebat Ölümle Burun Buruna Kaldı, 2 Kişi Kayıp

Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Durumu Merkezi, Akdeniz sularında bir Rus kargo gemisinin battığını duyurdu. Yapılan açıklamada Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldiği ifade edildi.

Rus Kargo Gemisi Battı! 16 Kişilik Mürettebat Ölümle Burun Buruna Kaldı, 2 Kişi Kayıp - Resim : 1

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ünün kurtarıldığı açıklandı. Kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Kaynak: AA

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