Esma Esad İçin İngiliz Vekillerden Radikal Talep: Pasaportunu Yırtın Atın

İngiltere, Esad yönetiminin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad’ın, boşanma davası açıp Londra’ya dönmesi ihtimali nedeniyle, kadının İngiltere'ye girişinin sonsuza kadar yasaklanması gerektiği konusunda uyarıldı.

49 yaşındaki Esma Esad bu ayın başlarında Suriye'deki isyancılar tarafından devrilmesinin ardından 59 yaşındaki kocası Beşar Esad ile birlikte Rusya’ya kaçtı. Çiftin, Moskova’ya sığınmalarından bu yana, orada hapis oldukları ve mal varlıklarının dondurulduğu bildiriliyor. Suriye'deki Esad rejiminin çöküşü dünya çapında kutlandı.

Basında çıkan haberlere göre Londra’nın batısındaki North Acton'da büyüyen Esma Esad kanser tedavisi için çifte vatandaşlığa sahip olduğu İngiltere’ye geri dönmek istiyor. Ancak İngiliz hükümeti, Esad ailesinin yıllardır işlediği zulümler göz önüne alındığında, Esma Esad’ın İngiltere’ye geri dönmesine izin verilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Esad’ın pasaportunun elinden alınıp alınmayacağı konusunda yorum yapmaktan kaçınsa da hükümet yetkilileri, Esad ailesinin ve eski rejimin yıllardır uyguladığı yaptırımların halen geçerli olduğunu vurguluyor.

'KURBANLARINA HAKARET OLUR'

Gölge Adalet Bakanı Robert Jenrick, The Telegraph'a verdiği demeçte "Esad’ın eşinin İngiltere'de lüks bir hayata dönmesi, Esad’ın milyonlarca kurbanına hakaret olur" diyerek, "Esad ailesinin sorumlu olduğu pratiklerinin unutulmaması" gerektiğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı David Lammy ise Esma Esad'ın "yaptırım uygulanan bir kişi olduğunu ve Birleşik Krallık’ta hoş karşılanmadığını" söylemişti.

Esad ailesine yönelik yaptırımlar Brexit sonrası da devam ediyor. 2012 yılında Avrupa Birliği, Esma Esad’ın malvarlığını dondurmuştu. Ayrıca 2021 yılında Londra Met Polisi, Suriye'deki iç savaş sırasında Esad rejiminin işlediği savaş suçlarına ilişkin ön soruşturma başlatmıştı.

Esma Esad, Londra’daki prestijli Queen's College’da eğitim aldıktan sonra, King's College London'dan bilgisayar bilimi ve Fransız edebiyatı diplomasını alarak başarılı bir kariyerin kapılarını aralamıştı. Ancak, 2000 yılında Beşar Esad ile evlendikten sonra, Suriye’nin First Lady’si olarak Esad yönetiminde lüks bir yaşam sürmeye başladı.

'RUSYA İÇİN DE ENDİŞE KAYNAĞI'

Esad’ın eşi İngiltere’ye dönme planları yaparken, Rusya'da geçirdiği zamanın tatmin edici olmadığı ve Londra’ya geri dönmeyi düşündüğü iddia ediliyor. Muhalefet yanlısı siyasi analist Stanislav Belkovsky, "Batılı istihbarat örgütleri Esma Esad’ın güvenliği konusunda endişe duyuyor" dedi. Belkovsky, Esma Esad’ın İngiltere’ye dönmesinin Rusya için de bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Kremlin’in Esma Esad’ın İngiltere’ye dönmesine yönelik duyduğu rahatsızlık ancak buna rağmen Moskova'nın, Esma Esad’ı olası bir ajan olarak kullanma amacını güdüp gütmediği henüz netlik kazanmış değil.

Kaynak: Haber Merkezi