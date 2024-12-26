Avustralya'da Orman Yangınları Kontrolden Çıktı! Bazı Kasabalar Tahliye Edildi, Söndürmek İçin 600 İtfaiyeci Çalışıyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde devam eden orman yangınları 70 bin hektarlık alanı yok etti. Grampians Milli Parkı'nda kontrolden çıkan yangın, milli parkın üçte birini etkiledi. Tahliye emri verilen bölgelerde dikkatli olunması yönünde uyarılar yapılırken, 100'den fazla itfaiyeci diğer eyaletlerden destek için gönderildi.

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Avustralya'da Orman Yangınları Kontrolden Çıktı! Bazı Kasabalar Tahliye Edildi, Söndürmek İçin 600 İtfaiyeci Çalışıyor

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki farklı noktalarda orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınların en büyüğü olan Grampians Milli Parkı'ndaki yangın kontrolden çıktı. Milli parkın üçte birinden fazlasına yayılan alevler, şu ana kadar 70 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Bölge sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Bazı kasabalara tahliye emri verildi.

Avustralya'da Orman Yangınları Kontrolden Çıktı! Bazı Kasabalar Tahliye Edildi, Söndürmek İçin 600 İtfaiyeci Çalışıyor - Resim : 1

Queensland, Yeni Güney Galler ve Avustralya başkent bölgesinden 100'den fazla itfaiyeci, çalışmalara destek amacıyla Victoria eyaletine sevk edildi. Şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmazken, söndürme çalışmaları yaklaşık 600 itfaiyeciyle devam ediyor.

Kaynak: İHA

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