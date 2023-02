Tecavüzle suçlanan oyuncu Hammer: Geçmişte bir pisliktim, insanları kullandım

2001 yılında birden fazla kadın tarafından cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan Armie Hammer, ilk kez Air Mail’e konuştu. Geçmişte ilişkilerinde kadınlara karşı manipülatif ve istismar eden bir yönü olduğunu ancak ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu iddia etti.

Hammer, 13 yaşında gençlik vaizi tarafından cinsel istismara uğradığını, yaşadıklarının BDSM’ye yönelik ilgisine sebep olduğunu söyledi. Hammer, “Cinsellik benim hayatıma tamamen kontrolüm dışında bir şekilde girmişti. O durumda tamamen güçsüzdüm. Zamanla ilgilerim cinsel ilişkilerde kontrol sahibi olmaya döndü” dedi.

Hakkındaki cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarını reddeden Hammer, geçmiş ilişkilerindeki güç dinamiklerinin bozuk olduğunu kabul etti.

Hammer, “Geçmişte bir pislik olduğumu, hatalarımı kabul ediyorum. İnsanları kendimi iyi hissetmek için kullanıp yoluma devam ettim. Ancak şimdi sağlıklı, mutlu ve dengeli bir insanım” dedi.

Hammer, suçlamaların olduğu dönem intihara teşebbüs ettiğini, okyanusta kıyıdan uzaklaşarak ölmeyi beklediğini de söyledi.

ŞİDDET DOLU MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Call Me By Your Name, The Man from U.N.C.L.E ve Sosyal Ağ gibi ünlü yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Armie Hammer sosyal medya üzerinden kadınları taciz ettiği ve şiddet içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Page Six'e konuşan Hammer'in eski sevgilisi Courtney Vucekovich, söz konusu mesajların sürpriz olmadığını söylemişti. İlişkileri sırasında Hammer’ın bazı tuhaf davranışlarının olduğunu ancak bunların üstüne tekrar düşünmediğini ve görmezden geldiğini belirten Vucekovich "Kaburgamı kırmak ve barbeküde pişirip yemek istedi" demişti.