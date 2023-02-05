Pakistan'dan Wikipedia'ya yasak

BBC’de yer alan habere göre, Pakistan Telekomünikasyon İdaresi, ücretsiz online anksiklopedi Wikipedia içinde “dine hakaret eden” içerikler olduğunu tespit etmiş, kaldırılması için 48 saat vermişti. Kurum, sitenin verilen ultimatoma uymadığını söyledi.

Wikipedia Vakfı, söz konusu yasağın Pakistanlıların en büyük bilgi kaynaklarından birine erişimini kısıtladığını söyledi.

Pakistan’da daha önce Tinder, Facebook, YouTube gibi uygulamalar da yasaklanmıştı.