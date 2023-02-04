ABD, hava sahasında görülen Çin'e ait "casus balonu" düşürdü

ABD, hava sahasında görülen Çin'e ait istihbarat balonunu Atlantik Okyanusu üzerinde düşürdü.

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ABD, hava sahasında görülen Çin'e ait "casus balonu" düşürdü

ABD semalarında görülen Çin'e ait istihbarat balonu krizi sürerken, ABD ordusu Çin casus balonunu Atlantik Okyanusu üzerinde düşürdü. Balon düşürülmeden önce Kuzey Karolina'daki Wilmington Havalimanı ile Güney Karolina'daki Myrtle Beach International ve Charleston International Havaalanlarına gidiş-gelişler durduruldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e ait istihbarat balonuyla ilgileneceklerini söylemişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilerek, "Çin'e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle, güzergahın dışına çıktı" ifadelerine yer verilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon meselesi nedeniyle Çin'e yapacağı ziyareti ertelemişti.

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