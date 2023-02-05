18 yaşında ilk oynadığı piyangoyla milyoner oldu

Ödülüyle ilgili resmi işlemleri tamamlamak için cuma günü Ontario Piyango İdaresi'ne giden Lamour, "Mutluluktan ağladım" dedi.

Ontario eyaletindeki Sault Ste. Marie'de oturan genç tıp öğrencisi, 7 Ocak'ta yapılan çekiliş için bilet aldığını bile unuttuğunu anlattı.

Lamour, bir arkadaşının kendisine sayısal lotoyu kazanan kişinin Sault Ste. Marie'den çıktığını söylemesi üzerine kendi biletini cep telefonu uygulamasından kontrol ettiğini belirtti.

Genç, ekranda "Büyük ikramiyeyi kazandınız" yazısını görünce şaşkına döndüğünü ifade etti.

Lamour paranın bir kısmını, Algoma Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayıp doktor olmak için gerekli masrafları karşılamak amacıyla kullanacağını söyledi.

Okulunu bitirdikten sonra ikramiyesini kullanarak farklı ülkeleri gezmek istediğini belirten Lamour, şu ifadeleri kullandı:

"Okul biter bitmez ailemle birlikte bir kıta seçip keşfetmeye başlayacağız. Farklı ülkeleri görmek, bu ülkelerin tarihlerini ve kültürlerini incelemek, yemeklerini denemek ve burada konuşulan dilleri dinlemek istiyorum."

Lamour, ülkede bu kadar büyük bir para ödülü kazanan en genç kişi oldu.