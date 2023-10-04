SYRIZA'nın yeni lideri ilk ziyaretini Lefkoşa'ya yaptı, Ankara'ya seslendi: Tek taraflı eylemlerden uzak durulmalı

Yunanistan ana muhalefetinin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini Kıbrıs'a gerçekleştirdi. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen SYRIZA lideri Stefanos Kasselakis, Lefkoşa'dan Ankara'ya seslendi. Görüşme, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşti.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Türkiye-Yunanistan diyaloğunun önemi üzerinde duran Kasselakis, Ankara'dan ve Kıbrıs Türk tarafından bu diyaloğu gölgeleyecek adımlardan kaçınmasını talep etti. SYRIZA'nın yeni lideri ayrıca Kıbrıs sorununda iki bölgeli, iki kesimli federal çözüm vizyonuna desteğini açıkladı.

Yunanistan'ın ana muhalefet lideri, Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin önemini ve Hristodulidis ile gerçekleştirdiği verimli görüşmenin detaylarını gazeteciler ile paylaştı. İki lider, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde, 2017 yılında Crans Montana'da duran görüşmelerin bir an önce yeniden başlaması gerektiği konusunda hemfikir. Kasselakis, Hristodulidis’e ve BM temsilcisinin atanmasına yönelik aldığı inisiyatiflere desteğini ifade etti. Ayrıca, Helen diasporasının koordinasyon açısından büyük öneme sahip olduğunu ve ABD ziyareti sırasında bu konuyu teşvik etmeye çalışacağını belirtti.

SYRIZA lideri, Kıbrıs'tan sonrası ABD'yi ziyaret etmeyi planlıyor. Bu ziyaret çerçevesinde Kasselakis, Joe Biden yönetimine yakın isimlerle bir araya gelmeyi tasarlıyor. Ayrıca, Helen-Kıbrıs lobisine yakın isimlerle de buluşması planlanıyor.

Yunanistan'ın ana muhalefet lideri, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin, uluslararası gelişmeler ışığında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu konudaki desteklerini yineledi.

ANKARA'YA MESAJLAR

Kasselakis, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Maraş ve Pile'deki gibi tek taraflı eylemler veya Kuzey Kıbrıs'ın statüsünün yükseltilmesine yönelik girişimlerin Türkiye-Yunanistan diyaloğuna zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, bu tür eylemler yerine güven artırıcı önlemlere odaklanılması gerektiğini ifade etti. Kasselakis, "İhtiyacımız olan şey, Türk-Yunan ilişkilerini olumsuz etkileyen tek taraflı eylemler değil, güven artırıcı önlemlerdir" dedi. Lider, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ve Ankara-Atina diyaloğunun, Kıbrıs sorununun çözümünde kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Kasselakis'in önümüzdeki süreçte AB başkentleri ile olan temaslarını da yoğunlaştırması ihtimaller dahilinde.