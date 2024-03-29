Suudi Arabistan, Ukrayna'ya yardım taşımaya devam ediyor

Suudi Arabistan, Ukrayna'ya 60 ton yardım malzemesi taşıyan 17'nci uçağını gönderdi.

Suudi Arabistan, Ukrayna'ya yardım taşımaya devam ediyor

Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından düzenlenen yardım uçağı, Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere 60 ton yardım malzemesi taşıyor.

60 Tonluk Yardım Yola Çıktı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından hazırlanan 60 tonluk yardım malzemesi taşıyan uçak Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan ayrıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlığındaki bir heyet, Şubat 2023'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Ukrayna'ya insani yardım ve petrol ürünleri olmak üzere toplam 400 milyon dolarlık yardım paketi sağlanmasını resmileştiren iki belge imzalanmıştı.

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