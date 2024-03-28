İspanya'yı Nelson Kasırgası vurdu: 4 ölü

Nelson Kasırgası ve sağanağın etkisi altındaki İspanya'da olumsuz hava şartları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'yı Nelson Kasırgası vurdu: 4 ölü

Nelson Kasırgası ve sağanağın etkisi altındaki İspanya'da, ülkenin doğusundaki Tarragona kentinde 2, kuzeydeki Asturias bölgesinde de 2 olmak üzere 4 kişi denizde boğuldu.

Nelson Kasırgası ve sağanağın etkisi altındaki İspanya'nın Tarragona şehrinde denize düşen 16 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan 32 yaşındaki kişinin şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalara kapıldığı, ikisinin de öldüğü bildirildi.

Asturias şehrinde ise bir İngiliz erkek turist ile 1 kadının, denize düşüp 8 metreyi bulan dalgaların arasında boğulduğu açıklandı.

İspanya'da olumsuz hava şartlarından en fazla Asturias, Cantabria, Endülüs, Castilla ve Leon, Rioja, Galisya, Aragon, Extremadura ve Katalonya bölgelerinin etkilendiği, bazı yerlerde rüzgarın hızının saatte 90 kilometreyi bulduğu kaydedildi.

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