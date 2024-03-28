Kazakistan 'doğal' felaketi yaşıyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Kazakistan, yoğun yağışlı kışın ardından hızla eriyen kar suyuyla mücadele etmeye devam ediyor.

Kazakistan 'doğal' felaketi yaşıyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Kazakistan'ı etkisi altına alan bahar havasıyla birlikte, kar suyunun taşması sonucu bazı köylerin tamamen su altında kaldı. Ülkenin güney, batı ve doğusundaki karayolları ve köprülerin su altında kalması nedeniyle bazı kırsal bölgelere ulaşım zorlaştı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkistan, Aktöbe, Kostanay ve Batı Kazakistan eyaletlerinde sular altında kalan 613 köyünüm 2 bin 54 kişinin tahliye edildiği ve bu kişilerden 321'inin helikopterlerle kurtarıldığı bildirildi.

Ülkede 1.7 milyon metreküpten fazla erimiş kar suyu pompalandı. Su baskınından en çok etkilenen Batı Kazakistan, Abay, Aktöbe ve Kostanay eyaletlerindeki bazı yerleşimlerde bölgesel ölçekte olağanüstü hal ilan edildi.

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