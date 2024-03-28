UAD, İsrail aleyhine açılan soykırım davasında yeni tedbirler hükmetti

UAD, İsrail’in, Gazze’ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine hükmetti.

Kararda İsrail ordusunun, Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını engellememek dahil, Soykırım Sözleşmesi kapsamında "korunan grup" olan Filistinlilerin haklarını ihlal etmeyeceğinin güvence altına alınmasını istedi.

Gazze'de Kıtlık Risk Olmanın Ötesine Geçti

Divan'ın kararına göre, 26 Ocak 2024 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşam koşullarının giderek kötüleştiği ve özellikle gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan uzun süreli ve yaygın bir şekilde mahrum bırakıldığı belirlendi. Bu durumun kıtlık riskini aşarak açık bir şekilde ortaya çıktığı vurgulandı.

Divan, daha önce verilen tedbir kararının geçerliliğini yeniden teyit ederken, özellikle Gazze Şeridi'nin tamamını kapsayacak şekilde derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını talep etti.

UAD, İsrail'in Filistinlilerin Haklarını İhlal Etmemesini İstedi

Divan'ın ikinci tedbir kararında, İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesi ve insani yardımın ulaştırılmasını engellememesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, üçüncü tedbir kararında İsrail'in aldığı önlemleri bir ay içerisinde Divan'a raporlaması istendi.

İkinci ek tedbire Ugandalı Yargıç Julia Sebutinde ve İsrail'in geçici yargıcı Aharon Barak muhalefet ederken, son tedbire ise sadece İsrailli Barak karşı oy kullandı.