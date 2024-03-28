Mahsa Amini protestolarında eylemciyi öldüren polise idam cezası verildi

İran’da 2022 yılındaki Mahsa Amini protestoları sırasında Mehran Semak’ı kasten öldürmekle suçlanan polis memuru Cafer Cevanmerdi'ye idam cezası verildi.

Mahsa Amini protestoları sırasında İran Milli Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ABD’ye yenilerek elenmesini kutlayan Mehran Semak’ı öldürmekle suçlanan polis Cafer Cevanmerdi hakim karşısına çıktı.

Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentindeki kutlamada açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Semak’ı kasten öldürmekle suçlanan polis Cafer Cevanmerdi idama mahkum edildi.

Gazvin askeri mahkemesinin kararının ardından açıklama yapan Semak ailesinin avukatı Mecid Ahmedi, "Karar, mahkeme tarafından ‘kısas’ ve ‘kasten adam öldürme’ hükmüyle verildi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Polis Cevanmerdi hakkında daha önce de idamı kapsayan “kısas” hükmü verilmiş ancak Yüksek Mahkemece karar bozulmuştu. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü tarafından Mehran Semak’ın hayatını kaybetmesinin ardından da yapılan yazılı açıklamada, kutlamalar sırasında arabasının kornasını çalan Semak’ın güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürüldüğü ifade edilmişti.