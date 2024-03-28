Donald Trump, kampanyası için satışa koyduğu ürünlerle gündem oldu

Kasım ayında ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri için aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyası için kendi adını taşıyan internet sitesinden satışa koyduğu ürünler ABD'de gündem oldu.

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Donald Trump, kampanyası için satışa koyduğu ürünlerle gündem oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, oyunculuktan ABD Başkanlığı'na kadar birçok alanda kendini göstermeye devam ediyor. Kasım ayında ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri için aday olan Trump, kendi adını taşıyan markası "Trumpstore.com" internet sitesinde, çeşitli kategorilerde ürünler satışı sunarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Trump'ın markası, geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Giyim, aksesuar, ev dekorasyonu, spor malzemeleri gibi farklı kategorilerde ürünler sunan Trumpstore.com, Trump taraftarlarının beğenisine beğenisine sunuldu.

Özellikle Trump'ın hayranları için tasarlanmış olan ürünler arasında, parfüm, pijama, spor ayakkabı, golf çantası ve futbol topu gibi ürünler yer alıyor.

Trumpstore.com'un sunduğu ürünler arasında özel koleksiyonlar da bulunuyor. Bu koleksiyonlar, Trump'ın imzasını taşıyan özel tasarımları ve ürünleri içeriyor.

İşte Donald Trump'ın hayranları için tasarlanmış olan ürünler;

Donald Trump, kampanyası için satışa koyduğu ürünlerle gündem oldu - Resim : 1

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