ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerin 2'sinin daha cesedine ulaşıldı

ABD'de yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen kişilerden 2'sinin daha cesedi bulundu.

Maryland polisinden yapılan açıklamaya göre, 35 ve 26 yaşlarındaki iki erkeğin cansız bedenlerine 8 metre derinlikteki pikabın içinde ulaşıldı.

Açıklamada, enkaz nedeniyle dalgıçların arama kurtarma çalışmalarını sürdürmelerinin güvenli olmadığı kaydedilerek, bu yüzden çalışmalarda enkaz çıkarmaya odaklanılacağı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne dün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köprüye çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.

Kaynak: AA

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