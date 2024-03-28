Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığı için yeni istişareler yaptı

Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin ve anlaşmazlığın çözümü için yeni görüşmeler gerçekleştirdi.

Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığı için yeni istişareler yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin-Hindistan sınır anlaşmazlıklarının çözümü için yapılan toplantı hakkında bilgi verdi. Toplantıda, sınırdaki durumun olağan idare ve kontrol safhasına geçmesini sağlamak üzere iki tarafın da kabul edeceği bir planın en kısa zamanda hazırlanması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da, Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı sektöründeki kalan sorunların çözülmesi ve karşılıklı çekilmenin tamamlanması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

İki ülkenin açıklamalarında, tarafların sınır bölgesinde barış ve huzurun sürdürülmesi için diplomatik ve askeri kanallardan düzenli iletişimin sürdürülmesinin önemine işaret edildi.

Çin-Hindistan Sınır Anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği sınır hattı, 3 bin 500 kilometrelik uzunluğu ve içerdiği akarsular, göller, buzullar ve karlı zirveler nedeniyle her iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Bu sınır ihtilafı, 1962 yılında iki ülke arasında savaşa sebep oldu ve uzun yıllardır çözüme kavuşturulamadı. Son dönemde ise özellikle Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde çıkan çatışmalar ve yaşanan kayıplar, tansiyonu yükseltti.

İsrail yardım bekleyenlere saldırdı: Ölüler var İsrail yardım bekleyenlere saldırdı: Ölüler var
Ayaklarını attıkları her yer şansla ve neşeyle doluyor; En gizemli 3 burç Ayaklarını attıkları her yer şansla ve neşeyle doluyor; En gizemli 3 burç
ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerin 2'sinin daha cesedine ulaşıldı ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerin 2'sinin daha cesedine ulaşıldı
Çiçekleri kurtarıyor; Çöpe dökmek yerine saksı dibine serpiştirin Çiçekleri kurtarıyor; Çöpe dökmek yerine saksı dibine serpiştirin
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat çeken değerlendirmeler İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat çeken değerlendirmeler
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı: Ceza almadan sınır dışı edildi Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı
Yerel seçime son 3 gün: Seçmenler oyunu nasıl kullanacak? Seçmenler oyunu nasıl kullanacak?
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı