Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığı için yeni istişareler yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin-Hindistan sınır anlaşmazlıklarının çözümü için yapılan toplantı hakkında bilgi verdi. Toplantıda, sınırdaki durumun olağan idare ve kontrol safhasına geçmesini sağlamak üzere iki tarafın da kabul edeceği bir planın en kısa zamanda hazırlanması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da, Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı sektöründeki kalan sorunların çözülmesi ve karşılıklı çekilmenin tamamlanması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

İki ülkenin açıklamalarında, tarafların sınır bölgesinde barış ve huzurun sürdürülmesi için diplomatik ve askeri kanallardan düzenli iletişimin sürdürülmesinin önemine işaret edildi.

Çin-Hindistan Sınır Anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği sınır hattı, 3 bin 500 kilometrelik uzunluğu ve içerdiği akarsular, göller, buzullar ve karlı zirveler nedeniyle her iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Bu sınır ihtilafı, 1962 yılında iki ülke arasında savaşa sebep oldu ve uzun yıllardır çözüme kavuşturulamadı. Son dönemde ise özellikle Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde çıkan çatışmalar ve yaşanan kayıplar, tansiyonu yükseltti.