Mısır ile İngiltere, Filistin'in tanınması konusunda hemfikir

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmed ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve Filistin devletinin tanınmasının gerekliliği konusunu ele aldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki Bakan başkent Kahire'de bir araya gelerek bölgedeki gerginliği ve Filistin meselesinin çözümü için işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundular.

BMGK'nın Kararı Uygulanmalı

Mısırlı Bakan Şukri, "Filistinli sivillerin hayatlarının korunması ve sivillere yardım sağlanması için tam bir ateşkesin öncelenmesinin önemini" vurgulayarak, "BMGK'nin kalıcı bir ateşkes sağlanmasına ilişkin kararının uygulanmasının sağlanması" gerektiğini belirtti.

Şükri, İngiliz Bakan'la görüşmesinde, "Filistin devletinin tanınması ve Filistin devletinin tam üyeliğinin onaylanması yönünde ciddi adımlar atılması gerektiğini" dile getirdi.

Yeterli yardımın en etkili şekilde kara yoluyla yapılabileceğini söyleyen Şukri, İsrail'e, Gazze Şeridi'yle olan tüm kara geçişlerini açması için baskı yapılması gerektiğini belirtti.