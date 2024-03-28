Mısır ile İngiltere, Filistin'in tanınması konusunda hemfikir

Mısır ile İngiltere, Filistin devletinin tanınmasının gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

Mısır ile İngiltere, Filistin'in tanınması konusunda hemfikir

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmed ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve Filistin devletinin tanınmasının gerekliliği konusunu ele aldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki Bakan başkent Kahire'de bir araya gelerek bölgedeki gerginliği ve Filistin meselesinin çözümü için işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundular.

BMGK'nın Kararı Uygulanmalı

Mısırlı Bakan Şukri, "Filistinli sivillerin hayatlarının korunması ve sivillere yardım sağlanması için tam bir ateşkesin öncelenmesinin önemini" vurgulayarak, "BMGK'nin kalıcı bir ateşkes sağlanmasına ilişkin kararının uygulanmasının sağlanması" gerektiğini belirtti.

Şükri, İngiliz Bakan'la görüşmesinde, "Filistin devletinin tanınması ve Filistin devletinin tam üyeliğinin onaylanması yönünde ciddi adımlar atılması gerektiğini" dile getirdi.

Yeterli yardımın en etkili şekilde kara yoluyla yapılabileceğini söyleyen Şukri, İsrail'e, Gazze Şeridi'yle olan tüm kara geçişlerini açması için baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı? Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı?
Gönül Dağı'daki oyuncu değişikliği dikkat çekti! İlk kez göreceksiniz Gönül Dağı'daki oyuncu değişikliği dikkat çekti! İlk kez göreceksiniz
Donald Trump, kampanyası için satışa koyduğu ürünlerle gündem oldu Donald Trump, kampanyası için satışa koyduğu ürünlerle gündem oldu
Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığı için yeni istişareler yaptı Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığı için yeni istişareler yaptı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat çeken değerlendirmeler İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat çeken değerlendirmeler
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı: Ceza almadan sınır dışı edildi Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı
Yerel seçime son 3 gün: Seçmenler oyunu nasıl kullanacak? Seçmenler oyunu nasıl kullanacak?
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı