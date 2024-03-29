Rus güvenlik şirketi Wagner, Mali ordusuyla sivilleri öldürüyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), "Mali: Ordu ve Wagner Grubu'nun Sivillere Karşı Zulümleri" başlıklı raporda, Rus güvenlik şirketi Wagner'in Aralık 2023'ten bu yana Mali ordusuyla sivilleri hedef aldığını öne sürdü.
HRW'nin raporuna göre, Aralık 2023'ten itibaren Rus güvenlik şirketi Wagner ile Malili ordusunun ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde birçok sivilin ölümüne neden olduğu belirtiliyor.
Mali'deki sivil ölümlerinin baskınlar ve İHA saldırılarıyla gerçekleştiği vurgulandığı raporda, Rus paralı askerlerinin baskının artmasıyla sivillerin ölümüne neden olduğu kaydedildi.
Wagner Afrika'da Etkin Rol Oynuyor
HRW'nin Sahel araştırmacılarından Ilaria Allegrozzi'nin açıklamasına göre, Rusya destekli askeri hükümetin insan hakları ihlallerini gizlediği belirtildi. Ayrıca raporda, Wagner'in Afrika'da bulunduğu, askeri eğitim verdiği ve liderlere yakın koruma sağladığı tahmin ediliyor.
Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin, Afrika'da birçok ülkede olduğu tahmin edilirken, söz konusu şirket, yerel güçlere askeri eğitim veriyor, liderlere yakın koruma sağlıyor ve enerji noktalarını koruyor.
ABD, Liderlerine Yaptırım Uygulamıştı
ABD Hazine Bakanlığı, Mayıs 2023'te Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun Mali'deki liderine yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.