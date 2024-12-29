Suriye'de Yeni Lider Ahmed Eş-Şara'dan İddialı Çıkış! Seçim Rafa mı Kalkıyor?

Suriye'de yeni lider Ahmed eş-Şara, ülkenin yakın geleceğiyle ilgili konuştu. Şara, Suriye'de dört yıl boyunca seçim yapılmasının zor olacağını söyleyerek, geçiş hükümetinin ömrünün ise çok kısa olmayacağını ifade etti.

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Suriye'de Yeni Lider Ahmed Eş-Şara'dan İddialı Çıkış! Seçim Rafa mı Kalkıyor?

Suriye'de 61 yıllık Esad yönetimi, 8 Aralık'ta Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif silahlı gruplarca devrildi. Dünyanın merakla takip ettiği ülkede geçiş hükümeti kuran HTŞ lideri Ahmed eş-Şara, Al Arabiya'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'DEĞİŞİKLİKLER ZAMAN ALACAK'

Ülkede 2011 yılından beri devam eden iç savaşın fiilen sona ermesinin arkasından Ahmed eş-Şara, HTŞ'nin feshedildiğini Ulusal Diyalog Konferası'nda duyuracaklarını söyledi. Şu anda ülkedeki geçiş hükümetinin çok kısa süreli olmayacağını kaydeden Şara, "Suriyelilerin değişiklikleri görmesi yaklaşık bir yıl alacak" dedi.

Şara, yeni anayasanın hazırlanmasının ise üç yıla kadar sürebileceğini belirterek "Ülkede dört yıl boyunca seçim yapılması zor" diye konuştu.

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Kaynak: Habertürk

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