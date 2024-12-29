Gürcistan'da Kriz, Yeni Cumhurbaşkanı Görevine Başladı

Başkent Tiflis'te Parlamento binasında düzenlenen törende yemin eden eski futbolcu ve milletvekilli Kavelaşvili, yemin töreninin ardından görevine resmen başladı.

Törende konuşan Kavelaşvili, milli ve dini çıkarları koruyarak ülkenin kalkınması, refahı ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yolunda etkili adımlar atarak ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, görevi Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı olan Kavelaşvili'ye bugün devretmesi gerekiyor. Daha önce parlamento seçimini tanımadığını açıklayan Zurabişvili, devir işlemini yapmayacağını ifade etti.

“MEŞRU CUMHURBAŞKANI BENİM”

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısını düzenleyen Zurabişvili, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'yi meşru olarak tanımadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı boşaltacağını ancak görevine "dışarıdan" devam edeceğini kaydeden Zurabişvili, parlamento seçimlerinin yenilenmediği sürece kendisinin "meşru bir cumhurbaşkanı" olduğunu savundu.

ESKİ CUMHURBAŞKANI DESTEKÇİLERİYLE BULUŞTU

Zurabişvili, konuşmasının ardından saraydan çıkarak kendisini bekleyen destekçileriyle buluştu. Zurabişvili ve hükümet karşıtı göstericiler, parlamento seçiminin yenilenmesi talebiyle bir kez daha parlamento önüne yürüdü.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin aday gösterdiği Kavelaşvili, 300 kişilik Seçim Kurulundan 224 "evet" oyu alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA