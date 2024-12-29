HBO'nun Kurucusu Charles Dolan 98 Yaşında Hayatını Kaybetti

HBO ve Cablevision'ın kurucusu, medya patronu ve milyarder iş insanı Charles Dolan, 98 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Dolan, Cumartesi günü sevdiklerinin yanında, doğal nedenlerle yaşamını yitirdi.

Aile açıklamasında, “HBO ve Cablevision'ın vizyoner kurucusu, sevgili babamız ve aile reisimiz Charles Dolan'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dolan 1952 yılında henüz 26 yaşındayken New York’ta kariyerine adım attı. 1962 yılında, New York Knicks ve Rangers gibi profesyonel spor takımlarıyla özel anlaşmaları bulunan Sterling Manhattan Cable’ı kurarak sektörde önemli bir yer edindi.

İLK PREMİUM KABLO KANALINI KURDU

On yıl sonra, 1972’de insanların televizyon izleme alışkanlıklarında devrim yaratacak olan türünün ilk örneği premium kablo kanalı Home Box Office’i (HBO) hayata geçirdi.

Bir yıl sonra, 1973’te, Dolan kablo şirketi Cablevision’ı kurarak medya dünyasındaki etkisini daha da güçlendirdi. Dolan, aynı zamanda New York’ta ABD’nin yerel haberler için 24 saat yayın yapan ilk kablolu kanalı olan News12’yi de hayata geçirdi.

New York Knicks İcra Kurulu Başkanı James Dolan’ın babası olan Charles Dolan, hayatı boyunca sektöre öncülük eden birçok projeye imza attı. Forbes’a göre ailesinin toplam net serveti yaklaşık 5,4 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Charles Dolan, 6 çocuğu, 19 torunu ve beş torununun çocuğunun yanı sıra, 2023 yılında vefat eden eşi Helen Ann Dolan’ın da anısıyla hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: Haber Merkezi