Bir Günde Üç Ülkede Uçak Kazası: Yolcu Uçakları Pistten Çıktı

Güney Kore'de yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu 167 kişi hayatını kaybetti. Bu facianın ardından Hollanda ve Kanada'dan da korkutan haberler geldi.

PİSTTEN ÇIKTI

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

KANADA'DA DA YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kanada'nın St. John's kentinden Halifax kentine gitmek üzere yola çıkan uçağın sol tarafının, Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev aldığı belirtildi.

21.30 sularında sol tarafından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı. Yetkililer, uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiğini bildirdi.

Kaynak: AA