Türkiye'deki Fiyatlara İngilizler Bile Tepkili! 'Akıl Alır Gibi Değil'

Son yıllarda Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle Türkiye, İngiliz turistlerin gözde tatil rotalarından biri haline geldi. Ancak tatilin sonunda karşılaştıkları fiyatlar, İngiliz turistler için beklenmedik bir sürpriz oldu. Özellikle Dalaman Havalimanı’ndaki yiyecek ve içecek fiyatları, sosyal medyada adeta bir isyan dalgasına neden oldu.

İngiltere’nin popüler tabloid gazetesi Express, bu durumu manşetlerine taşıyarak Dalaman Havalimanı’nı "dünyanın en pahalı havalimanı" ilan etti. Gazete, turistlerin sosyal medya üzerinden yaptığı şikayetleri ve tepkileri detaylı bir şekilde ele aldı. Haberde, bir McDonald's menüsüne 120 pound ödendiği iddialarına yer verilirken, turistlerin şaşkınlıkları ve öfkeleri dikkat çekti.

'AKIL ALIR GİBİ DEĞİL'

Birçok turist, Dalaman Havalimanı'nda karşılaştıkları fiyatları kişisel deneyimleriyle anlatmaya başladı. Örneğin, Dennis Robinson isimli bir turist "36. kapıdaki büfeden üç kahve ve bir çikolata aldım. Ödediğim toplam tutar 26.95 pound oldu. Kartla ödedikten sonra tutarı fark ettim. Bir de bahşiş istediler. Bu durum gerçekten akıl alır gibi değil" sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

'TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKTI'

Benzer bir şekilde Debbie Moon "Bir soğuk kahve, bir cips ve bir sandviçe 28.5 euro ödedim. Bu bir şaka olmalı!" diyerek duruma tepki gösterdi. Ailesiyle birlikte seyahat eden bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğer çocuklarınız varsa 100 pound'dan az ödemeniz imkânsız. Beş kişi McDonald's’ta 120 pound ödedik. Türkiye’ye 20 yıldır geliyorum, ama bu yıl sonuncu olacak. Buradaki fiyatlar tamamen kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Turistlerin Dalaman Havalimanı'nda karşılaştıkları fiyatlar sosyal medyada hızla yayıldı. Gary Miller isimli bir turist, "Fiyatlar resmen arşa çıktı. İlk defa bir havalimanında içki sipariş vermedim. Kimse bir şey satın almıyordu, herkes sadece bekliyordu" dedi. Marmaris’te güzel bir tatil geçirdiğini belirten Anna Frankin ise dönüş yolculuğunda yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Havalimanında dört sandviç ve dört şişe suya 65 pound ödedik. Bu, tatilimizi bitirmek için çok kötü bir yol oldu."

TURİZMİ VURABİLECEK PAHALILIK

Türkiye’ye her yıl yaklaşık 3.8 milyon İngiliz turist gelirken, bu tür yüksek fiyatların turizme nasıl yansıyacağı merak konusu. Dalaman Havalimanı’nın özellikle bölgedeki tatil yerlerine olan yakınlığı nedeniyle turistler için önemli bir geçiş noktası olduğu biliniyor. Ancak turistlerin bu tür deneyimleri, gelecekte Türkiye’yi tatil planlarından çıkarmalarına neden olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi