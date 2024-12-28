Ara Zam mı Geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Sonrası İlk Kez Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

"Sevgili Bursalılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, genç kardeşlerim, muhterem hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı, Bursa'ya övgülerde bulunduğu şu mesajları paylaştı:

Medeniyet şehrimiz, kültür şehrimiz Bursa'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sınırlar değişir, zaman değişir ama Bursa'nın bizim kalbimizdeki yeri asla değişmez. Bursa Anadolu coğrafyası gibi gönlü geniş bir şehirdir. Bursa'da Balkani Kafkas şehirlerinden kardeşlerimiz var. Bursa'da kardeşlerimiz huzur içinde güven içinde yaşıyor. Bursa Halep'in, Humus'un da kardeşidir. Şam'ın da kardeşidir. Rabbim Bursa'yı ve Bursalı kardeşlerimizi korusun."

DEĞİŞİM SİNYALİ

Yakın zamanda Ankara kulislerinde dolaşan "AKP'de değişim" iddialarına da göz kırpan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kırgınları göz ardı etmeyeceğiz, kalpleri tamir etmeye bakacağız. Teşkilatlarımızdan ayağı kesilenler varsa onları mutlaka bulacağız. Parti çalışmalarına dahil edeceğiz. Görev alsın veya almasın bu çatı altında beraber yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük. Önümüzdeki dönemde de çizgimizi koruyacağız. Saflarımızı daha da sıklaştıracak, partimizi hak ettiği yere tekrar taşıyacağız.

"Yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendirirken, yokluk zamanda partimiz için ayakkabısı çamurlanmış, varını yoğunu seferber edenleri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu partiyi bugünlere taşıyanlar o fedakarlık abideleridir. Küsenin kapısını biz gidip çalacağız. Partimizi Bursa'da her alanda hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa tekrar biz yapacağız. Roman kardeşlerimiz; evde oturan ölür, diyor. Bizim de yapmamı gereken işte budur. Evde veya il ilçe binasında oturmayacağız, sürekli sahada olacağız."

Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı. "Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Bu noktada konut ve kira fiyatları çok önemli rol oynuyor.

Ulaştırmada, konutta, enerjide, tarımda, savunma sanayinde Türkiye tarihinin en büyük şahlanışını bizimle yaşadı. Artık dünyada itibarı artan bir Türkiye var. Tüm bu söylediklerimi ve çok daha fazlasını yere sağlam basarak yaptık. Şahsi çıkarlarımız değil, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz."

BOYKOT ÇAĞRISI VE FAİZ MESAJI

"Fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin. Satılmayan ürünün kıymeti kalmaz" diyerek vatandaşlara boykot çağrısı yapan Cumhurbaşkanı şu mesajlarla konuşmasını sürdürdü:

"Çatlasanız da patlasanız da biz atacağımız adımları atacağız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız."

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMAN SİNYALİ

Erdoğan ayrıca salı günü 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete de değindi, o günden bu yana ilk kez ara zam sinyali verdi:

"Asgari ücret taban ücrettir. İşveren daha fala vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Elini tutan yok. İstihdamda bir kayıp gerileme yaşanmasını arzu etmiyoruz. Bölgemizde ve ülkemizde olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 yılında enflasyon hedefimizi gerçekleştireceğiz. Enflasyonu daha da düşürerek milletimizi tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmak istiyoruz.

2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz. (Asgari ücret) Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız. İnancımız odur ki, buna gerek kalmayacak. Biz enflasyonu daha da düşürerek sadece asgari ücretlileri değil, milletimizin tamamını rahatlatarak refah düzeyi yükseltmek istiyoruz. Yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi