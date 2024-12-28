1 Ocak'ta Tüm Kurallar Baştan Yazılıyor: Hepsi Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Yeni Yılda Uygulanacak 7 Yeni Değişiklik

2025, hayatımızı birçok alanda etkileyecek önemli değişiklikler ile başlayacak. Hepsi Resmi Gazete’de yayımlandı. Konut kiralamadan elektrik faturalarına, tapu işlemlerinden araç satışlarına kadar pek çok düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Ayrıca yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranı artışı ile MTV, cezalar, harçlar gibi kalemlerde de artış olacak. Yeni asgari ücret de 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

ELEKTRİK FATURASINDA YENİ DÖNEM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gidiyor. 1 Ocak’tan itibaren site, konut ve ticarethane aboneleri için sağlanan sübvansiyon uygulaması sona erecek. Aylık 1050 liraya gelen 417 kilovatsaatin üzerindeki tüketim için faturalara gerçek maliyet yansıtılacak. Bu durumda faturalar iki katına yükselecek.

Mesken abonelerinin sayısı 40 milyon civarında. Tüketimi yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesi var. Bu durumda tüm mesken abonelerinin sadece yüzde 3'ü bu düzenlemeden etkilenecek.

KİRALIK EVLER İÇİN ZORUNLU OLUYOR

Kiralık konut ilan ilanları için zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) emlak sektöründe önemli bir dönüm noktası olacak. Konutlarını kiraya vermek isteyen mülk sahipleri e-Devlet üzerinden kendilerine ait gayrimenkulü seçerek yetkilendirmek istedikleri emlakçıları belirleyecek. Böylece emlakçılar, ilgili portalların sistemine girerek ilan girişi yapabilecek. Yetki belgesiz emlak işletmelerinin kiralık ilan girişi yapması tamamen engellenecek.

TAPUDA ESKİ KİMLİK İLE İŞLEM YAPILAMAYACAK

Yılın ilk gününde yürürlüğe girecek bir başka uygulama ise tapuda eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamaması olacak. Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerde Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılacak. Bu kapsamda sahteciliğin önüne geçilmesi, işlemlerin hızlı ve güvenli olması planlanıyor. Bu nedenle vatandaşların en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar çipli kimlik sahibi olması gerektiği belirtiliyor. Kimlik değişimi ise il nüfus müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA 6+6 KURALINA DEVAM

İkinci el araç satışında uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması da 1 Ocak 2025’ten itibaren 1 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.

İlk olarak 1 Temmuz 2023’te sona ermesi planlanan bu uygulama, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla daha önce birkaç kez ertelenmiş ve süresi uzatılmıştı.

1 YILDIR KULLANILMAYAN CEP TELEFONLARI KAPANIYOR

Ekim 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 1 yıl kullanılmayan telefonların kapatılması yönünde karar alınmıştı. 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren bu uygulamada da verilen süre bitmek üzere. Bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları kara listeye alınacak ve IMEI kayıtları sistemden silinecekti. Kara listeye alınmış bir telefon son kullanıcıya ait abone numarası ile kullanılması durumunda kontrol yapılacak. Kontrol sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda telefonun IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek ve kullanıma açılacak.

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti yüzde 43,93 zamlanarak 31 bin 692 liradan 45 bin 614 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde 2025 asgari ücret rakamını açıkladı. 17.002 TL olan net asgari ücret 2025 yılı için 30’luk artış sonrası 22.104 TL’ye yükseldi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin brütü 26.005 TL’ye çıktı. Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ocak tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek. Ancak maaşını ayın sonunda alanlar ilk zamlı maaşlarını ve fark ödemesini Şubat ayında alacaklar.

Asgari ücret aynı zamanda 1 Ocak itibarıyla asgari ücret zammı şu kalemlerde de değişiklik yaratacak:

2024 yılı minimum işsizlik maaşı: 7.940 TL

2025 yılı minimum işsizlik maaşı: 10.332 TL

2024 yılı en yüksek işsizlik maaşı tutarı: 15.880 TL

2025 yılı en yüksek işsizlik maaşı tutarı: 20.645 TL

2024 yılı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi: 600 TL

2025 yılı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi: 780 TL

2024 yılı Bağ-Kur primi alt limiti: 5.951 TL

2025 yılı Bağ-Kur primi alt limiti: 7.736 TL

2024 yılı isteğe bağlı minimum SGK primi: 6.401 TL

2025 yılı isteğe bağlı minimum SGK primi: 8.321 TL

2024 yılı isteğe bağlı maksimum SGK primi: 48.006 TL

2025 yılı isteğe bağlı maksimum SGK primi: 62.408 TL

2024 yılı minimum doğum borçlanması, askerlik borçlanması, doktora veya avukatlık staj borçlanması tutarı (günlük): 213,23 TL

2025 yılı minimum doğum borçlanması, askerlik borçlanması, doktora veya avukatlık staj borçlanması tutarı (günlük): 277,20 TL

Evde çalıştırılanlara ödenecek aylık prim ödemesi (2024 rakamı): 6.501 TL

Evde çalıştırılanlara ödenecek aylık prim ödemesi (2025 rakamı): 8.451 TL

20.002 TL olan kıdem tazminatı tabanı, gelecek yıl 26.004 TL’ye yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE ZAM YAĞMURU

Yeniden değerleme oranı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, trafik cezaları, veraset ve intikal vergisiyle ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücretleri, kabahatlar kanununa tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı için yeni yıldaki zam oranlarını belirliyor. 1 Ocak’tan itibaren tüm bu kalemler yüzde 43,93 oranında zamlanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

En düşük MTV: 347 TL → 499,44 TL

En yüksek MTV: 160.285 TL → 230.698,2 TL

Pasaport Harçları

6 aya kadar: 1.638,4 TL → 2.358,15 TL

1 yıl: 2.395,9 TL → 3.448,42 TL

2 yıl: 3.912,3 TL → 5.630,97 TL

3 yıl: 5.557 TL → 7.998,19 TL

4 yıl ve üzeri: 7.833 TL → 11.274,04 TL

Sürücü Belgesi Harçları

A sınıfı ehliyet: 1.308 TL → 1.882,6 TL

B sınıfı ehliyet: 3.945 TL → 5.678,04 TL

Araç Muayene Ücretleri

Otomobil ve minibüs: 1.824 TL → 2.620,97 TL

Diğer Harçlar

IMEI kayıt harcı: 31.692 TL → 45.614,3 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 500 TL → 720 TL

Kaynak: Haber Merkezi