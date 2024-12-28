Özel, Ağbaba'nın Babasının Cenazesine Katılmak İçin Malatya'ya Gidiyor
CHP lideri Özgür Özel'in, Veli Ağbaba'nın vefat eden babası Hüseyin Ağbaba'nın cenazesi için Malatya'ya gideceği bildirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba (88) hayatını kaybetmesinin ardından Malatya’ya gideceği bildirildi.
Veli Ağbaba’nın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Hüseyin Ağbaba, gece yarısı hayatını kaybetti. Hüseyin Ağbaba’nın cenazesi, yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.
CHP lideri Özgür Özel’in Hüseyin Ağbaba'nın ölüm haberine aldıktan sonra programlarını erteleyerek, akşam saatlerinde Malatya'da olması bekleniyor. Özel, Hüseyin Ağbaba için yarın düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Kaynak: ANKA