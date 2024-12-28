Özgür Özel'den 'Roboski' Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 yıl önce Şırnak Roboski'de 34 vatandaşın hayatını kaybetmesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Şırnak Uludere Roboski’de 13 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Etkili soruşturma yapılmadığı gibi sorumlular hala korunuyor. Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA