Özgür Özel'den Asgari Ücrete Karşı Miting Çağrısı: Sefalet Zammını Protesto Edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, CHP Parti Meclisi'nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamma tepki gösteren Özgür Özel, "Milleti bir yıl daha büyük bir açlığa mahkum ettiler" dedi.

Özel, asgari ücret zammına karşı yarın Ankara'da bir miting düzenleyeceklerini belirtti. Özel, "Sefalet ücretini protesto edeceğiz. Herkesi yarın saat 13.00'te Ankara Tandoğan'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SURİYE MESELESİ

"Suriye’nin hızla askeri istikrarını siyasi istikrarını sağlayıp ekonomik istikrarı için orada ne yapılması gerekiyorsa dünyayla, başta AB ile birlikte yapmamız lazım. Biz işin bu kısmına katkı vermeye hazırız. CHP iktidarda olsa ekonomiyi nasıl yöneteceğini de biliyor Suriye göç sorununu da nasıl yöneteceğini biliyor. Erdoğan’ın Suriye’den gelenler için 'giden gider kalanın başımızın üstünde yeri var' diyor. Erdoğan'ın başının üstünde oturanlar bu milletin ekmeğinin ve aşının üstünde oturuyor.

'SOSYAL YARDIM PARALARINA ÇÖKTÜLER'

CHP herkesi kucaklayan bir parti olduğunu 31 Mart'ta gösterdi. Belediyelerimizi durdurma çabası bundan. Nakit paraya çullanıyor. O para sosyal yardımlar için var. Yoksulun çocuğunun beslenme çantasını doldurmak için var ama o paralara çöküyor. Çıldırmasının sebebi, anketlerdeki memnuniyet oranımız yüzde 58.

MİTİNG ÇAĞRISI

Asgari ücret canavarı gitgide büyüyor. Bunlar asgari ücret 22 bin 100 lira yapmak suretiyle milleti büyük bir perişanlığa mahkum ettiler. Milleti bir yıl daha büyük bir açlığa mahkum ettiler. O gece Türk-İş o masaya gitmedi. Çünkü işveren ile devlet anlaşmış, dediği asgari ücreti dayatıyor. Bunu çok olumlu bulduğumuzu ifade etmek isterim.

Tandoğan'da yarın sefalet ücretini protesto edeceğiz. Herkesi yarın saat 13.00'te Ankara Tandoğan'a bekliyoruz.

BOYKOT UYARISI

Sanayi Ticaret Odası Başkanı'nın da 'Sayın Erdoğan'ın verdiği rakama hepimiz uyalım' dediğini duyduk. Kendisinin adını not ettik. Erdoğan emekçileri ezmek için işaret fişeğini attı, hepimiz ona uyalım diyor. Buradan onun seslendiği herkese sesleniyorum; buna uyanlar karşısında bizi bulur.

Emekçinin hakkını vereni sonuna kadar savunacağız. Emekçiye sefalet ücretine mahkum edeni, hele hele asgari ücretin üstünde maaş alanları asgari ücrete mahkum etmeye kalkanlara, Erdoğan'ın yaptığı zammı yapıp yüksek zam yapmamak için organize olanlara şunu söyleyeceğim; bunu yapanlar karşısında tüketimden gelen gücünü kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını görecekler.

TÜİK'E YANIT

TÜİK bana laf yetiştirmekle uğraşıyor. 'Pinpon topu vardı' dedim, arkadaşlar 'Birkaç yıl önce değişti bu. Sepetimizde pinpon topu yok' diye açıklama yapıyor. Ben meramımı anlatmış mıyım? Anlatmışım.

Sepetten pinpon topu çıkmış peki, ne varmış? Futbol topu varmış. 'Pinpon topu yok' diyen adamın sepetinde futbol topu var, davlumbaz var, şans oyunları var. Bunları mı yiyor asgari ücretli? Özür diliyorum TÜİK'ten, pinpon topu yemiyorlar, futbol topu yiyorlar."

Kaynak: Haber Merkezi