Suriye Lideri Şara, Dürzi Liderle de Anlaştı mı?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Süveyda Bölge Valisi Mustafa El Bakur ve önde gelen Dürzi liderlerle bir araya geldi. Görüşmenin ardından tüm kurumları Şam hükümetine entegre eden bir anlaşma imzalandığı iddia edildi.

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Suriye Lideri Şara, Dürzi Liderle de Anlaştı mı?

Suriye’nin geçiş hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Süveyda Bölge Valisi Mustafa El Bakur ve önde gelen Dürzi liderlerle görüştü. Ülkenin başkenti Şam’da yapılan görüşmede, tüm kurumları Şam hükümetine entegre eden bir anlaşma imzalandığı öne sürüldü.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Süveyda Valiliği'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, önemli ulusal ve yerel konuşarda görüş alışverişinde bulunulduğu ve bu ‘tarihi’ aşamada özgür Suriyelilerin, zorlu bölgesel ve uluslararası koşullara ve Suriye'nin, topraklarının ve halkının birliğine karşı oynanan oyunlara rağmen, adaletin, hukukun ve Suriye halkının tüm kesimlerinin adil temsilinin hüküm sürdüğü bir vatan özlemi içinde olduğu önemine dikkat çekildi.

Şara’nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda da "Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed El Şara, Süveyde Valiliği'nden gelen ve aralarında aydın ve akademisyenlerin bulunduğu seçkin bir heyetle bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

SDG YENİ YÖNETİME ENTEGRE OLMUŞTU

Dün SDG ile Suriye yönetimi arasında anlaşma imzalanmış ve SDG resmen yeni yönetimin kurumlarına entegre olmayı kabul etmişti.

Anlaşma kapsamında birçok maddede mutabakat sağlandığı bildirilmişti.

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Kaynak: ANKA

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