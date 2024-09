Sır Perdesi Aralanıyor... Nasrallah'a Suikastın Kod Adı: New Order!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü suikastın detayları ortaya çıkmaya başladı. The Times of Israel gazetesine göre, İsrail ordusu, Nasrallah'ı hedef alan operasyonunun kod adının 'New Order' (Yeni Düzen) olduğunu duyurdu.

The New York Times gazetesine konuşan üç üst düzey İsrailli savunma yetkilisi ise, Tel Aviv'in, ölümcül saldırıyı başlatmadan aylar önce Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerini bildiğini söyledi. İsmi gizli tutulan yetkililere göre, İsrail Hizbullah liderini ortadan kaldırmak için 'fırsat penceresinin kapanacağına' inandığı için bu hafta saldırı kararını aldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etmişti.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük" ifadelerine yer verilmişti.

Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail'in saldısında hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, bundan sonra da 'Gazze ve Filistin'e destek ve Lübnan ile kararlı ve onurlu halkının savunulması için düşmana karşı cihadını sürdüreceği' ifade edilmişti.