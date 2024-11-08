Şili'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem!

Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Meydana gelen depremde şu ana dek can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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Şili'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Cochrane bölgesinin kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,2 olduğu belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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Kaynak: AA

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