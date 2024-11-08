Deprem Uzmanından Kritik Uyarı: Bu Bölgelerde 7.2 Deprem Bekleniyor

'7 BÜYÜKLÜĞÜNÜ AŞABİLİR'

Ege Denizi’nde son olarak meydana gelen deprem, Kuzey Batı Ege’nin deprem riskini bir kez daha gündeme taşıdı. Prof. Dr. Ercan, 5.3’lük sarsıntının ardından, Haldiiki Yarımadası’nın güney kolunda 7 büyüklüğünü aşabilecek bir depremin olabileceğini ifade etti.

Bölgede büyük bir depremin yaşanma ihtimalini artırırken, uzmanlar kesin bir zaman verememekle birlikte bölge halkını dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.