Deprem Uzmanından Kritik Uyarı: Bu Bölgelerde 7.2 Deprem Bekleniyor
Kuzey Batı Ege’de meydana gelen son depremler, uzmanları bölgedeki sismik hareketlilik konusunda yeniden uyarmaya yöneltti.
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege Denizi’nde kaydedilen 5.3 büyüklüğündeki depremin, Kuzey Anadolu Kırığı üzerindeki hareketlilikten kaynaklandığını ve bu bölgede 7 ile 7.2 büyüklüğünde daha güçlü bir depremin meydana gelebileceğini dile getirdi.
Ercan, bu büyüklükte bir depremin kesin zamanlaması hakkında net bir bilgi vermenin mümkün olmadığını, ancak olasılığa karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
'7 BÜYÜKLÜĞÜNÜ AŞABİLİR'
Ege Denizi’nde son olarak meydana gelen deprem, Kuzey Batı Ege’nin deprem riskini bir kez daha gündeme taşıdı. Prof. Dr. Ercan, 5.3’lük sarsıntının ardından, Haldiiki Yarımadası’nın güney kolunda 7 büyüklüğünü aşabilecek bir depremin olabileceğini ifade etti.
Bölgede büyük bir depremin yaşanma ihtimalini artırırken, uzmanlar kesin bir zaman verememekle birlikte bölge halkını dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.
'6.8 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR OLABİLİR'
Kuzey Anadolu Kırığı'na dikkat çeken Ercan, sosyal medya hesabı X üzerinden şunları söyledi:
Kuzey Batı Ege’de Haldiiki yarım adası güney kolunda olan M5,3’lük deprem, Kuzey Anadolu Kırığı'nın üzerinde olmuştur. Bu kesimde beklenen deprem M7- M7.2'dir. Ancak ne zaman bilmiyoruz.
Bölgedeki depremlere ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Çağlar Özkaymak da "Afyonkarahisar'da 6.8 büyüklüğüne kadar depremler meydana gelebilir. Bu potansiyeldir, bekliyoruz, yakın gelecekte olacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullanarak uyarmıştı.