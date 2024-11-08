İki Çocuğunu Vahşice Katleden Kadının Cezası Belli Oldu

Korkunç olay Brezilya'nın Parana eyaletinde yaşandı. Eliara Paz Nardes adlı kadın, bilinmeyen bir sebeple 3 yaşındaki oğlu Joaquim’i ve 10 yaşındaki kızı Alice’i öldürdü. Çifte cinayetin ardından ne yapacağını bilemeyen kadın, 2 hafta boyunca çürümeye başlayan cesetlerle evinde saklandı.

POLİSLERİ BİLE ŞOKE EDEN OLAY

Çevredeki komşuların evden gelen kokuları alması ve ne annenin ne de çocukların dışarı çıkmadığını fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Eve giren polisler, çürümüş cesetlerin yanında saklanan anneyi görünce hayretler içinde kaldı.

OĞLUNU BOĞDU, KIZINI ASTI

Annenin yargılama sürecinde mahkemede 33 yaşındaki kadının, oğlunu bir yastıkla boğduğu ve ardından sakinleştirici bir ilaç vererek kızını astığı belirtildi.

Cani anne, 64 yıl hapis cezası aldı. Savcılar, polisin çocukların çürüyen cesetlerini bir yatağa serilmiş şekilde bulduğunu belirtti.

NİYE ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis memurları, tutuklandığı sırada sanığın, babaları farklı olan çocuklarına duygusal ya da maddi olarak bakmaya devam edemeyeceğini hissettiğini ve daha sonra intihar etmeyi planladığını ancak bunu gerçekleştirmediğini söylediğini ifade etti. Hakimler, Nardes'in sinir krizi geçirdiği iddiasını içeren savunmasını reddetti.

Ayrıca Nardes, cesetleri gizlemekten de suçlu bulundu. 2022 yılının Ağustos ayında tutuklanmasından bu yana hapiste olan Nardes’in avukatları, temyize gitmeyi planladıklarını söyledi.