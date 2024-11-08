Beş Yıl Aradan Sonra... Notre-Dame Katedrali'nde İlk Çan

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2019 yılında çıkan büyük yangınla büyük hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali'nde çanlar, 5 yıl aradan sonra ilk kez çalmaya başladı. Katedralin restore edilmesinin ardından, 8 Aralık 2024'te yeniden açılacağı ifade edildi. Açılışa bir ay kala, tarihi kilisede ilk çan sesi duyuldu.

1163-1345 yılları arasında inşa edilen ve Paris'in simgelerinden biri haline gelen katedralde, 15 Nisan 2019’da çıkan yangında çatı tamamen çöktü, kule de yıkıldı.

Kaynak: DHA