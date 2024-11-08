Beş Yıl Aradan Sonra... Notre-Dame Katedrali'nde İlk Çan

2019 yılında çıkan büyük yangınla büyük hasar gören Paris'teki ünlü Notre-Dame Katedrali'nde çanlar, 5 yıl aradan sonra ilk kez çalmaya başladı.

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Beş Yıl Aradan Sonra... Notre-Dame Katedrali'nde İlk Çan

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2019 yılında çıkan büyük yangınla büyük hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali'nde çanlar, 5 yıl aradan sonra ilk kez çalmaya başladı. Katedralin restore edilmesinin ardından, 8 Aralık 2024'te yeniden açılacağı ifade edildi. Açılışa bir ay kala, tarihi kilisede ilk çan sesi duyuldu.

Beş Yıl Aradan Sonra... Notre-Dame Katedrali'nde İlk Çan - Resim : 1

1163-1345 yılları arasında inşa edilen ve Paris'in simgelerinden biri haline gelen katedralde, 15 Nisan 2019’da çıkan yangında çatı tamamen çöktü, kule de yıkıldı.

Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu henüz tamamlanmadıNotre Dame Katedrali'nin restorasyonu henüz tamamlanmadıDünya

Kaynak: DHA

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