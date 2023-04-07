SDG Komutanı Mazlum Abdi'ye suikast iddiasına yalanlama

Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Irak Kürdistan’ı Süleymaniye şehrinde içinde bulunduğu araca İHA ile saldırıldığı iddia edildi. SDG, haberi yalanladı.

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SDG Komutanı Mazlum Abdi'ye suikast iddiasına yalanlama

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Güvenliği, Süleymaniye Havalimanı'nın tel örgüsü yakınında patlama meydana geldiğini öne sürüldü.

K24'te yer alan habere göre, Açıklamada patlamanın 16:18’de meydana geldiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtilirken patlamanın yangına neden olduğu bildirildi. Olay yerine giden havalimanı itfaiyesinin yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

Bazı medya organları, patlamanın Mazlum Abdi'ye yönelik bir suikast olduğunu ancak Abdi'nin suikasttan kurutulduğunu yazdı. 

Gazeteci Amed Dicle, iddianın yalan olduğunu dile getirerek "Mazlum Abdi ile ilgili dolaşıma koyulan MİT kaynaklı haberler doğru değildir" dedi. 

Özgür Gündem de Suriye Demokratik Güçleri'ne dayandırdığı haberinde, daha önce yayınladıkları haberin doğru olmadığı gerekçesiyle kaldırıldığını söyledi. 

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