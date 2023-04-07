İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'yı düşürdü

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen ve İsrail hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'yı düşürdü

İsrail ordusu, İsrail hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, ordu güçlerinin Lübnan'dan İsrail hava sahasına girdiği tespit edilen bir İHA'yı düşürdüğü kaydedildi. Düşürülen İHA'nın türü ve kime ait olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmıştı.

İsrail ordusu, dün Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

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