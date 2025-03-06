Rusya’dan Flaş Fransa Açıklaması

Rusya ve ABD arasında İstanbul’da gerçekleşen kritik zirve sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin büyükelçiliklerinin sorunsuz şekilde finanse edilmesini sağlamak için karşılıklı adımların kararlaştırıldığını duyurmuştu.

İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE

Kritik zirveyi değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise “ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için iş birliğine yönelik karşılıklı niyet var” yorumunu yapmıştı.

'MACRON'UN PLANLARI RUSYA İÇİN TEHDİT'

ABD temasları sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Fransa’ya ilişkin dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarının Rusya'ya tehdit olduğunu söyledi.

Kaynak: AA