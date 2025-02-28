İstanbul'da Tarihi Zirve! ABD-Rusya İçin İkinci Raunt Sinyali

Rus ile Amerikalı heyetler arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Rezidansı'nda dün bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 6,5 saat sürdü.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmeye ilişkin ilk açıklamasında "ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için iş birliğine yönelik karşılıklı niyet var" ifadelerini kullandı. ABD'deki yeni yönetime ilişkin de konuşan Putin, "ABD’deki mevcut ortaklar pragmatizm ve gerçekçi bir bakış açısı gösteriyor, klişeleri reddediyor” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Ukrayna ile Rusya arasında savaş sona ermeli. Diplomasi masası mutlaka sürdürülmeli. Biz diyalog için çaba sarf ettik, Rusya - Ukrayna arasında arabulucu olabiliriz" dedi.

ABD NASIL DEĞERLENDİRDİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden, heyetler arası görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD heyetinin, bankacılık hizmetlerine ve sözleşme kapsamında yürütülen hizmetlere erişimle ilgili endişelerini ve Moskova Büyükelçiliği'nde sürekli ve sürdürülebilir düzeyde personelin görevli bulundurulmasına duyulan ihtiyacı dile getirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir. Müsteşar Yardımcısı Coulter ve Büyükelçi Darchiyev, belirlenecek tarihte ve yerde, belirlenecek heyet temsilcileriyle yakın bir zamanda aynı konuları ele almak üzere bu toplantının devamı niteliğinde bir toplantının gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi