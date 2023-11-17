Rusya'da 'LGBT yasaklansın' başvurusu

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanması için mahkemeye başvurdu.

Rusya'da 'LGBT yasaklansın' başvurusu

Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği belirtildi.

Bunun federal yasayı ihlal ettiğine dikkati çekilen açıklamada, bu nedenle LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

Kaynak: AA

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