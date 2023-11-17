Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 08.14'te Filipinler'in Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

USGS, yerin 78 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Burias Adası'nın 26 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

Depremde can veya mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem ABD
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
ABD Başkanı Biden ve Japonya Başbakanı Kişida'dan İsrail'e çağrı: Uluslararası insancıl hukuka uyun Biden ve Kişida'dan İsrail'e çağrı: Uluslararası insancıl hukuka uyun
Evde börekçilerin yaptığı gibi lezzetli su böreğinin hazırlanışı! Asla dağılma olmuyor Evde börekçilerin yaptığı gibi lezzetli su böreğinin hazırlanışı! Asla dağılma olmuyor
İşler tersine döndü! O il İstanbul'a göç verirken göç almaya başladı İşler tersine döndü! O il İstanbul'a göç verirken göç almaya başladı
ÇOK OKUNANLAR
Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış
Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? İzmir ve Adana için hangi adaylar önde?
İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat! İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!
MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı
Erdoğan talimat verdi: Emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinde yeni gelişme Emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinde yeni gelişme