İsrail güçleri, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te 47 Filistinliyi gözaltına aldı: Toplam sayı 2 bin 800'e ulaştı

İsrail-Filistin savaşının 47. gününde bildirilene göre İsrail güvenlik güçleri Batı Şeria'da 47 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail güçleri, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te 47 Filistinliyi gözaltına aldı: Toplam sayı 2 bin 800'e ulaştı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 47 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Baskınlarda 47 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 2 bin 800'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: AA

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